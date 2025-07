Gazzetta – Nessuna garanzia bancaria Osimhen-Gala in sospeso

Tutto sospeso, tutto in sospeso. Perché quando c’è di mezzo Victor Osimhen, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. La trattativa per portare il centravanti nigeriano dal Napoli al Galatasaray è al momento bloccata per inadempienze finanziarie. Gli accordi verbali trovati mercoledì nel summit di Milano tra il ds azzurro Giovanni Manna e la delegazione turca non hanno avuto un seguito ufficiale, perché le garanzie bancarie che chiedeva il club di De Laurentiis per chiudere l’operazione entro ieri sera – data di scadenza della clausola rescissoria – non sono mai arrivate. E ora serve trovare una nuova soluzione che possa sbloccare l’impasse ed evitare il naufragare dell’affare. Perché la posizione del Gala sembra irremovibile, così come quella del Napoli, che già era andato incontro alle richieste turche, concedendo una dilatazione del pagamento dei 75 milioni previsti in più tranche. In cinque anni, per esattezza. Un gesto di cortesia, per chiudere una vicenda spinosa e controversa che va avanti da troppo tempo. Però servivano le garanzie, una fideiussione o una lettera di credito per andare avanti. In sostanza, il Napoli voleva mettersi al riparo da possibili sorprese: pagare moneta, vedere cammello.

Factory della Comunicazione

Fonte: Gazzetta