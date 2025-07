Durante: “Schierare due bestie davanti come Lukaku e Nunez…”

SABATINO DURANTE A RADIO MARTE: “

Il Napoli fa bene a chiedere garanzie al Galatasaray per coprire l'affare Osimhen

Radio Marte

nel corso di

Marte Sport Live

quando ho fatto la rescissione di Rapajic con il Fenerbahce, il presidente voleva credibilità solo per il Napoli del club.

Noi siamo abituati a fideiussioni e garanzia, in Turchia invece pensano che gli altri debbano fidarsi e basta. E’ una mentalità diversa. Il miglior attaccante che il Napoli potrebbe prendere è Nunez, ma anche lui costa tanto, come Osimhen. Ed è giusto così, perché Nunez è un calciatore importante, ha fatto benissimo in Portogallo, meno bene in Premier ma è capitato. E’ il centravanti titolare dell’Uruguay, può giocare sia da solo che insieme a Lukaku. Schierare due ‘bestie’ come loro in attacco, in serie A, è tanta roba. Anche Ndoye è un calciatore di grande livello, è normale che Conte lo voglia. Ha qualità tecniche, fisiche e non ha paura di scendere in guerra. Lang è un altro calciatore di talento ma è più discontinuo. Difficile invece che Ndoye sbagli una gara. In Italia i grandi talenti del Brasile non vengono più semplicemente perchè

la serie A è la quarta forza economica d’Europa e per questo i vari talenti, Rodrygo, Vinicius, Endrick ma anche Estevao e altri, non vengono acquistati dalle squadre italiane. In più i club rischiano poco sui giovani”