Blue economy, Rampelli: “Ministero del mare è un risultato lungimirante per governo Meloni”

(Adnkronos) – "L'istituzione di un Ministero per il Mare è un risultato lungimirante di cui il governo Meloni e Fratelli d'Italia che l'ha sempre proposto può e deve andare fiero. Abbiamo avviato una stagione nuova di grande attenzione per il mare che è un elemento centrale per il nostro Paese". Così Fabio Rampelli, Vice Presidente della Camera dei Deputati, nel suo intervento alla giornata conclusiva della quarta edizione del Summit Nazionale sull’Economia del Mare – Blue Forum, in corso presso la sede di Unioncamere a Roma. Per il vice presidente della Camera, summit come quello di Blue Forum "hanno il merito di promuovere la cultura del mare, offrendo a noi politici e ai corpi intermedi gli spunti fondamentali per mettere in campo proposte e strategie condivise per aumentare la competitività del settore". Quanto ai giovani, per invogliarli ad interessarsi del mare e delle opportunità lavorative che può offrire, ha concluso Rampelli, "dovremmo potenziare gli istituti tecnici adeguando la formazione con le domande del mercato e far comprendere ai nostri ragazzi che il mare oggi più che mai parla il linguaggio della digitalizzazione e delle interconnessioni che è il linguaggio del futuro". —[email protected] (Web Info)

