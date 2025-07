Pistocchi, giorn.: “Al Napoli serve un’alternativa credibile a Lukaku”

Il giornalista Maurizio Pistocchi, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Il Napoli sta facendo un ottimo mercato, sta prendendo calciatori forti, preparati per giocare ad alto livello, sta venendo insomma fuori un grande Napoli. A partire dall’acquisto di De Bruyne che sposta gli equilibri, possono dire quello che vogliono ma ti fa partire con 5 punti in più, è un grandissimo acquisto, Noa Lang che mi piace moltissimo, Beukema è un altro calciatore importante, che avevo consigliato al Napoli in luogo di Kim due anni fa. La squadra che si prospetta è forte e può rivincere il campionato ed essere competitiva in Champions. Al Napoli serve un’alternativa credibile a Lukaku: Lucca è sicuramente un calciatore che risponde alle caratteristiche che piacciono a Conte. Perché, insieme alla fisicità, è anche cresciuto tecnicamente, Nunez è anche una prima punta fisica, dipende molto da quanto vorrà fare il tecnico, con la conferma. La Juventus ha preso un buon allenatore come Tudor, per me però la rosa sarebbe perfetta per il 4-3-3 e non per il calcio del tecnico. L’Inter ha fatto una scelta rischiosa, ha preso un allenatore che ha fatto solo 13 gare di serie A. Il Milan ha ripreso un allenatore cacciato a furor di popolo anni fa dopo il ko col Sassuolo, ha perso due tra i calciatori più forti della rosa, ovvero Reijnders e Hernandez e quindi deve ricostruire. Ha preso Ricci che è un buon calciatore ma per me è sopravvalutato. Le due milanesi insomma per ora non mi convincono, la sorpresa invece potrebbe essere la Roma che ha preso un grande allenatore come Gasperini che sa dare una chiara impronta alle proprie squadre. Il Napoli, insomma, è davanti a tutti, ma aspettiamo come si concluderà il mercato per esprimerci definitivamente”

