Osimhen-Galatasaray: il Napoli apre ai turchi ma chiede garanzie! I dettagli

Sempre più caldo l’asse fra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen, ad un passo dal ritorno – stavolta a titolo definitivo – in Turchia. Gli azzurri hanno aperto alla cessione dell’attaccante, ma, come riferisce il quotidiano Il Mattino, chiedono precise garanzie bancarie insieme alle necessarie fideiussioni che servono per un affare di tale portata.

Nel frattempo, i giallorossi di Istanbul hanno provato a portare a casa anche Calhanoglu, ma la trattativa con l’Inter non ha mai avuto inizio. Il no all’ex Milan spalanca ulteriormente le porte per Osimhen. Ma il Napoli dovrebbe tendere la mano al Galatasaray anche per quel che riguarda le modalità di pagamento: ok alla doppia soluzione, i turchi continuano a spingere per dilazionare ancora di più i versamenti della clausola. Tuttavia, la dirigenza azzurra non sembra convinta.