McTominay: “Sono orgoglioso della mia scelta”

Uno stile inconfondibile, lo hanno riconosciuto tutti a Wimbledon. Si fa notare Scott McTominay. Non solo per essere stato l’Mvp dell’ultima Serie A, ma anche per un’eleganza fuori dal comune. Classe, look, sorrisi. “Neapolitan Style” scrive sui social mentre posta le foto con la madre Julie e il tennista australiano Nick Kyrgios.