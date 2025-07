Iuliano: “Napoli, ciclo aperto, ora grande anche in Europa”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mark Iuliano, ex compagno e amico di Antonio Conte.

“Il Napoli quest’anno si divertirà, ha preso un fuoriclasse di livello mondiale, e uno lo ha già in panchina. La Juve può essere l’antagonista principale, ma gli azzurri ad oggi hanno fatto un lavoro eccezionale e hanno un blocco forte. Conte ha regolarizzato i rapporti tra presidenza, staff e squadra, con un lavoro svolto in maniera egregia, e adesso la società è più forte e unita di prima; questo permette ai club di diventare grandi a livello europeo. Ora il campionato si è vinto, dunque ci aspettiamo che si possa fare bene anche in Europa.

La Juventus è quella che secondo me sta lavorando meglio in questo momento rispetto a squadre come Inter e Milan. La Roma è un punto interrogativo, perché ha preso un grande allenatore ma tutto dipenderà dal mercato. L’Inter deve svecchiare la rosa, il Milan è ugualmente un’incognita con Allegri. Vedo la Juve più avanti, al momento ha le idee anche più chiare rispetto al Napoli. La Juve sta vivendo una fase di cambiamenti, non direi di confusione, ma nell’ultima annata è stato segnato un solco profondo e si è capito che da oggi non si può più sbagliare. Dopo i soldi spesi, bisogna rifarsi; Tudor è un bravo allenatore e farà grandi cose. Conosco sia lui che Conte, vi dico che entrambi meritano di allenare grandi squadre. Tudor ha molte più idee rispetto a tanti altri, e non percepisce un ingaggio elevatissimo.

Il Napoli con De Bruyne sarà uno spettacolo, lui è uno che vede le giocate prima degli altri. In più, con la solidità psicofisica data da Conte e i calciatori che arriveranno ci si può veramente divertire. De Laurentiis ha messo a disposizione di Conte una grande rosa, quindi ci aspettiamo tante meraviglie. Che il vento sia cambiato a Napoli è un qualcosa di ciclico: è successo anche al primo Napoli di Maradona, sono grandi squadre che hanno avuto grandi società e grandi uomini, e hanno vinto meritatamente. Bisogna essere bravi a trovare le persone giuste.

Possiamo anche dire che il Napoli ha vinto meritatamente lo scudetto, e non ne avevo dubbi, però l’Inter ha avuto dei match point non indifferenti e li ha sprecati. Il Napoli è stato regolare nonostante avesse una rosa inferiore rispetto all’Inter. Quando giocavo a Torino si lottava sempre per vincere tutto, adesso il Napoli non è la squadra da battere, è proprio la squadra più forte. Bisogna menzionare anche Manna, professionista che sta lavorando benissimo. Con un allenatore come Conte la rosa verrà rinforzata moltissimo e ci aspettiamo anche un grande Napoli in Europa, è una risposta che deve dare anche Conte a quei pochi che dicono che lui è bravo solo in Italia mentre in Europa fa fatica. Conte ha vinto scudetti con delle rose non di primissimo livello. Se fossi un tifoso del Napoli non sarei preoccupato, andrei a godermi ogni partita e ogni allenamento. Penso che a Napoli un ciclo sia già stato aperto, la società sta lavorando bene. Il calcio è strano, ma in questo momento vedo un’unione d’intenti. Non ho mai sentito De Laurentiis parlare così poco, ma il merito è sempre di Conte. È un grande allenatore, che ancora subisce critiche che mi fanno ridere”

