Il Mattino – Oggi è il giorno di Beukema, missione Juanlu per il ritiro

Il futuro di Osimhen non è una distrazione, il Napoli continua a lavorare su più tavoli con l’intera squadra di mercato a disposizione. Lo ha fatto anche ieri, pur in una giornata che ha catalizzato tutte le sue attenzioni sul futuro della punta nigeriana. Il capitolo più importante tra Milano e gli emissari del Siviglia: nuovi intensi contatti tra le parti, gli spagnoli hanno aperto già da qualche giorno alla possibilità di calare le pretese. Scendere dai 20 milioni iniziali a potenziali 17-18 che siano più vicini all’offerta azzurra. Che arriva a 15 milioni, con eventuale possibilità di inserire una futura percentuale per la rivendita del calciatore, appena 21enne.

Con lo spagnolo sta accadendo esattamente quanto accaduto con Noa Lang prima e Sam Beukema poi: il calciatore spinge per poter vestire l’azzurro. Servirà ancora un po’, ma l’accelerazione c’è stata e il Siviglia ha capito che fare barricate non porterà molto lontano. Almeyda ha messo in conto di non incontrare mai il calciatore in ritiro, ancora in ferie dopo l’esperienza all’Europeo Under 21. Anzi, il club spera che Juanlu possa vedersi in ritiro ma con Conte, a Dimaro. Inserire calciatori nella trattativa resta una possibilità non ancora esplorata troppo. La motivazione sta nelle esigenze degli andalusi, che hanno sempre la necessità di far cassa. Che Simeone interessi al Siviglia non è un mistero, ma se ne potrebbe riparlare anche a parte perché il calciatore argentino apre al trasferimento in Spagna nonostante gli interessamenti anche in Serie A. Fonte: Il Mattino