Foschi: “Occorre chiudere l’operazione Osimhen; gli altri non sono al passo del Napoli”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Rino Foschi, dirigente sportivo ed ex direttore sportivo del Napoli.

“Lucca o Nunez? Lucca va bene, ma c’è da diminuire il prezzo. Adesso, però, l’importante è chiudere l’operazione Osimhen, una questione molto importante per il Napoli così chiude questa dinamica che dava un po’ fastidio. Io finché non sento e vedo le garanzie per il nigeriano ho qualche dubbio, poi il mercato in entrata vien da sé. Ad esempio in mediana può interessare Miretti, così come in avanti Lucca che è un ottimo calciatore. Sono direttive di Conte. Il Napoli sta lavorando bene e vuole dare continuità: sono molto contento di come stanno lavorando gli azzurri.

Se De Laurentiis non avesse dato garanzie, allora, Conte non sarebbe rimasto. Ha capito che il Napoli vuole dare continuità ai risultati. Le altre squadre non sono al passo del Napoli. Gli azzurri con l’uscita di Osimhen, qualora andasse tutto a buon fine, possono muoversi tanto sul mercato. Ci sarà anche un pubblico più carico, perché già mi ci vedo a Napoli – in questo momento qui – la gioia del pubblico che non vede l’ora che inizi il campionato per conquistare successi importanti.

Credo che De Laurentiis sta vivendo un momento d’oro, ha avuto un momento dove l’ho criticato, ma ha dimostrato di essere una persona intelligente e di essere un grande presidente. Con la conferma di Conte sì è superato. Napoli merita tutto questo.

Ne abbiamo parlato in tempi non sospetti e avevo qualche dubbio sulla permanenza di Conte, ecco perché dico che De Laurentiis merita tanti applausi. Ha imparato tanto dagli errori.”

Factory della Comunicazione