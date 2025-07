De Franchi (Regione Puglia): “Da portale emergono dati positivi lavoro giunta”

(Adnkronos) – Iniziativa editoriale cofinanziata dall’Unione Europea per la Regione Puglia con le risorse del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 “'Tutta la Puglia che c’è e la differenza si vede', nei mesi precedenti, per circa otto mesi, abbiamo avviato un percorso partecipativo che ha toccato i vari stakeholder regionali, gli assessori, i dirigenti attuatori delle politiche, i cittadini per lasciare una traccia e una doverosa accountability nei confronti della comunità pugliese che ha visto crescere in maniera esponenziale alcuni dati come quelli sull’economia, sanità, agricoltura e del welfare”. Così il responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Puglia, Rocco De Franchi, durante l’evento dal titolo “Puglia. A way of life”, tenutosi a Roma presso la Stampa Estera a Palazzo Grazioli. “Lo abbiamo fatto con un approccio scientifico, utilizzando dati oggettivi come quelli dell’Istat e abbiamo misurato l’efficacia delle politiche regionale di questi 10 anni di mandato del presidente Emiliano con dei dati che sono oggettivi – ha continuato il responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Puglia -. Ci sono dei dati molto positivi e cose da migliorare però abbiamo dei numeri molto importanti, stiamo crescendo tanto e dobbiamo fare in modo che anche le sfide aperte in futuro possano trovare un seguito e un miglioramento” “Il futuro della Puglia sarà sicuramente roseo e camminerà sulle gambe degli uomini e delle donne pugliesi che proseguiranno il percorso virtuoso e fortunato” ha concluso De Franchi per poi rimarcare che “chi verrà dopo di noi e troverà un posto migliore dove vivere e in cui stabilire la propria esistenza e immaginare un futuro”. —[email protected] (Web Info)

