Cesarano: “Se il trasferimento di Osimhen dovesse saltare che figura che farebbe il Galatasaray a livello europeo..”

Rino Cesarano, giornalista, è intervenuto oggi a Radio CRC, radio partner ufficiale del Napoli, dove ha parlato della trattativa che dovrebbe portare Victor Osimhen al Galatasaray.

Ecco le sue parole:

“La storia di Victor Osimhen mi ricorda quella del passaggio di Maradona al Napoli mentre l’atteggiamento del Napoli è simile a quello che ha avuto quando Higuain andò alla Juventus. Ci sono molte analogie con il passato, ma in fin dei conti non credo che il Galatasaray possa venir meno alle richieste del Napoli poiché altrimenti dimostrerebbe di essere ancora un club di seconda fascia.

Se il Galatasaray vuole arrivare ad Osimhen deve presentare quelle garanzie e quelle fideiussioni che richiede il Napoli. Non capisco perché non dovrebbe farlo visto che parliamo di un club che si vuole estendere ed espandere. Il Napoli dal canto suo ha delle perplessità sull’offerta del Galatasaray poiché stiamo parlando di un club che vuole sostenere un ingaggio maggiore e che deve sobbarcarsi tutto il peso della clausola del giocatore.

Il Galatasaray deve trovare la chiave per soddisfare le richieste del Napoli, facendosi sostenere anche da investitori stranieri e da sponsor. Ora, però, il Galatasaray deve soddisfare per intero le richieste del Napoli in maniera garante al massimo. Qualora l’operazione non si dovesse concludere la figura che farebbe il Galatasaray a livello europeo sarebbe assurda poiché non sarebbe stato in grado di sottostare alle richieste del Napoli a livello di pagamenti, nonostante pagasse un ingaggio alto ai giocatori.

Per concludere l’operazione deve entrare in campo anche Osimhen per fare pressione al Galatasaray per far pagare le cifre della clausola e accontentare le richieste del Napoli perché altrimenti sarebbe lui a pagarne le conseguenze. La scadenza della clausola è per questa sera e se non venisse versata la cifra richiesta sarebbe un problema per la trattativa poiché entrerebbero in campo altri acquirenti”.