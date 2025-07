CdS Campania – “OSI SCADE”. Ultime ore per il Gala, il Napoli attende le garanzie economiche

De Laurentiis in attesa delle garanzie bancarie per dare il placet al trasferimento di Osimhen: oggi scade la clausola rescissoria

Ieri a Milano l’incontro per definire le modalità di pagamento dei 75 milioni: i turchi devono fornire in giornata le fideiussioni e Victor tornerà a Istanbul

Il vicepresidente Öztürk è fiducioso: «Chiusura prevista entro poche ore»

I l Galatasaray deve correre più forte di quanto non riesca a Osimhen in campo per riuscire a chiudere l’acquisto di Victor entro oggi. Il giorno del giudizio, l’ultimo di validità della clausola rescissoria da 75 milioni di euro inserita nel suo contratto con il Napoli. Il Gala è convinto di riuscire a completare l’opera: «Prevedo che il trasferimento sarà concluso entro 48 ore», ha detto ieri mattina uno dei vicepresidenti del club, Metin Öztürk, dopo la riunione ordinaria del Consiglio finanziario della Federazione calcistica turca. Ma il Galatasaray ha prospettato un pagamento dilazionato in quattro-cinque anni e il Napoli attende le garanzie bancarie prima di dare il placet. In Turchia, dove la trattativa è stata spettacolarizzata a dovere considerando l’enorme importanza che Osi riveste per il club e il popolo di Galata, di cui è l’idolo assoluto, continuano ad assicurare che il direttivo fornirà tutti i documenti necessari, aggiungendo anche che alla mini delegazione atterrata martedì a Milano s’è aggiunto il direttore finanziario della società. Ma il Napoli non ha avuto riscontri di questo tipo e non può, ovviamente, accontentarsi di notizie o promesse. Servono gli impegni bancari, le fideiussioni utili ad assicurare il pagamento. E servono molto in fretta: alle 24 di oggi, infatti, scadrà la clausola rescissoria e il valore di Osimhen non sarà più fisso, non sarà più di 75 milioni. È una corsa contro il tempo. Che coinvolge tutti: Galatasaray, Adl, Victor, Nuñez e compagnia. Fonte; CdS