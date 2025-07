Trump ha minacciato di bombardare Mosca se Putin avesse attaccato l’Ucraina: l’audio inedito

(Adnkronos) – Donald Trump avrebbe cercato di dissuadere il presidente russo Vladimir Putin dall'attaccare l'Ucraina minacciando di “bombardare a morte Mosca” per rappresaglia. E' quanto ha raccontato lo stesso presidente Usa durante una raccolta fondi nel 2024, secondo un audio inedito fornito alla Cnn. A Putin ho detto: "Se entrate in Ucraina, bombarderò Mosca. Non ho scelta", ha detto Trump secondo l'audio. "E allora (Putin) fa: ‘Non ti credo’. Ma mi ha creduto per il 10%". Trump ha poi affermato di aver trasmesso un avvertimento simile al presidente cinese Xi Jinping su una potenziale invasione di Taiwan, dicendogli che gli Stati Uniti avrebbero bombardato Pechino in risposta. “Pensava che fossi pazzo”, ha detto Trump di Xi, prima di sottolineare che “non abbiamo mai avuto problemi”. Le dichiarazioni, pronunciate durante la campagna elettorale di Trump per un secondo mandato, sono tra gli audio registrati a delle raccolte fondi del 2024 a New York e in Florida, successivamente ottenute da Josh Dawsey, Tyler Pager e Isaac Arnsdorf, che hanno descritto in dettaglio alcuni degli scambi nel loro nuovo libro, '2024'. L'audio non è mai stato trasmesso in precedenza. La campagna elettorale di Trump ha rifiutato di commentare il contenuto delle registrazioni. Ieri Trump ha nuovamente espresso la sua frustrazione per la resistenza di Putin a un accordo di pace in ucraina, lamentandosi del fatto che il leader russo "sta dicendo un sacco di stronzate" agli Stati Uniti. "Non sono contento di Putin", ha detto durante una riunione di gabinetto. "Sono molto insoddisfatto". —internazionale/[email protected] (Web Info)

