Romano: “Ore calde per Osimhen al Galatasaray. La fideiussione chiesta dal Napoli ha un costo!”

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha annunciato alcune novità riguardo la trattativa Osimhen-Galatasaray. Ecco le sue parole.

Factory della Comunicazione

“Ore importanti per il Galatasaray, qualsiasi momento può essere cruciale in questa operazione che riguarda Victor Osimhen. Nella serata di ieri, il club turco ha comunicato la volontà di pagare 75 milioni di euro, ma vuol farlo in 5 anni. Il Napoli ha chiesto delle garanzie bancarie su questa operazione. Le garanzie bancarie hanno un costo, quindi non è soltanto una questione di mandarsi una email o scambiarsi dei documenti. Ecco perché il Galatasaray adesso deve presentarsi con tutte le garanzie del caso per chiudere l’operazione Osimhen con il Napoli. Questo è un passaggio chiaramente fondamentale, anche perché da quanto mi risulta Osimhen non ha nessuna intenzione di ripartire con il Napoli, di tornare ad allenarsi con Antonio Conte. Quindi Osimhen vuole andar via. L’idea di reintegrarlo, che era circolata nei giorni scorsi, non è mai stata assolutamente neanche lontanamente una possibilità. Quindi si continua a lavorare per chiudere questa operazione con il Galatasaray, come detto, aspettando queste garanzie bancarie e l’accordo sui termini di pagamento per poi chiudere questa operazione.