Pasquale Salvione sulle ultime del mercato del Napoli

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Factory della Comunicazione

Direttore, il tema del giorno è la questione Victor Osimhen. Ha aggiornamenti su questa trattativa, che potrebbe portare l’attaccante nigeriano al Galatasaray?

“Abbiamo raccontato questa vicenda già da qualche giorno, per noi era abbastanza chiaro ci fosse solo il Galatasaray. È evidente che la scadenza della clausola, prevista per domani, abbia spinto il club turco ad accelerare, perché da venerdì il Napoli avrebbe sicuramente avuto maggiore forza contrattuale nella trattativa. Il Galatasaray è intenzionato a pagare la clausola, ma ovviamente c’è una serie di modalità da rispettare: fideiussioni, garanzie bancarie, modalità di pagamento. Credo che i tifosi del Napoli, in questo momento, debbano incrociare le dita, perché la partenza di Osimhen sbloccherebbe definitivamente il mercato del Napoli. A quel punto ci si potrebbe aspettare la chiusura per l’esterno offensivo e per l’attaccante, dopo aver già praticamente definito le operazioni Lang e Beukema.”

Queste garanzie bancarie richieste dal Napoli hanno anche lo scopo di fugare ogni dubbio in merito al fatto che dietro al Galatasaray non ci sia, in realtà, un club italiano disposto a finanziare l’operazione per poi prendere Osimhen nei prossimi mesi?

“Il Galatasaray ci sta mettendo la faccia in questa operazione, basta seguire i social per sapere bene quale potenza abbiano i tifosi turchi e quale impatto avrebbe su tutto l’ambiente una prova di forza del genere: venire in Italia e comprare un attaccante per 75 milioni. La vedo complicata, insomma, che nei prossimi mesi possa accadere qualcosa del genere, anche se è vero che, una volta ceduto il giocatore, il Napoli non avrebbe più voce in capitolo. Il Napoli aspetta quelle garanzie, poi lo scenario cambierà. Diversamente dall’anno scorso, il club non sarebbe più bloccato e avrebbe la possibilità di chiudere per quei giocatori che ancora mancano nel disegno tracciato da Antonio Conte.”

A proposito di giocatori che mancano ad Antonio Conte: si legge di un aumento della richiesta del Bologna per Beukema, fino a 35 milioni complessivi. Vale davvero la pena spendere questa cifra per un difensore come lui?

“A me non risulta questo aumento, bensì che l’operazione sia già definita. Il Napoli deve solo formalizzare gli accordi, anche lì le questioni bancarie per far andare tutto in porto. Il quadro però è delineato, bisogna solo passare all’azione. Domani scade anche la clausola di Osimhen, e dopodomani il Napoli inizierà a parlare seriamente anche di Ndoye. Non ci sono frizioni con il Bologna, c’è solo bisogno di andare lì e pagare. È come quando hai un accordo per comprare casa: finché non paghi, non è tua. Lo stesso vale per Beukema. L’operazione è definita nei suoi contorni, ora bisogna passare all’atto pratico. Con il Bologna, poi, le trattative non si fermeranno: da dopodomani si aprirà il fronte Ndoye, che è un giocatore che il Napoli vuole tantissimo. È in cima alla lista dei desideri del club. Tutti gli altri nomi che vengono fatti in questi giorni sono da considerare come piani B rispetto a lui.”

Si può pensare a un doppio colpo Dan Ndoye e Lorenzo Lucca?

“Certo, soprattutto nel caso della cessione di Osimhen. Io credo che gli obiettivi primari siano proprio Ndoye e Darwin Núñez. Ovviamente l’operazione per Núñez è costosa, sia per il cartellino che per l’ingaggio, ma resta comunque in cima alla lista. Se oggi dovesse chiudersi la cessione di Osimhen, da domani il Napoli proverà subito a chiudere per Ndoye e Núñez. Detto ciò, come in tutte le trattative, tutto può andare bene o meno. Ci sono vari piani B: per l’esterno offensivo, ad esempio, e anche per l’attacco. Sappiamo che il Napoli ha fatto un sondaggio anche per Nicolas Jackson del Chelsea, che potrebbe rientrare in gioco nel caso in cui dovesse saltare Núñez. Quindi il piano A per l’attacco resta Darwin Núñez, mentre i piani B sono Lorenzo Lucca e Nicolas Jackson.”