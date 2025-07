La chiave per il nuovo attaccante è Osimhen

Alfredo Pedullà è intervenuto attraverso il suo editoriale per parlare di ciò che riguarda il Napoli e la vicenda Osimhen, il quale rappresenterebbe il nodo che sbloccherà l’acquisto del nuovo attaccante, visto e considerato che le strade tra Osimhen e il Napoli, nonostante le ultime indiscrezioni, sembrano ormai separate:

Factory della Comunicazione

“Una cosa va chiarita: indipendentemente dal suo futuro, il Napoli conta di portare a casa i 75 milioni della clausola. Se non fossero 75, al massimo si potrebbe fare uno sconto di 5, ma oggi il Napoli non ci pensa (il Galatasaray memorizzi). E solitamente De Laurentiis non buca passaggi dal genere, quando c’è da incassare tiene duro per arrivare all’approdo agognato. Soprattutto il Napoli chiede garanzie: una fideiussione o una lettera di credito. Passaggio essenziale per definire l’operazione accontentando De Laurentiis. Ci sarà un motivo se il Napoli vuole incamerare il massimo per Osimhen, ne va del mercato in entrata e dell’investimento sul nuovo attaccante. Non sono un censore di Lucca, ma sinceramente tra Lucca e Nunez c’è la stessa differenza tra una vacanza alle Maldive e una nella spiaggia a 100 metri da casa tua. Tra l’altro, con tutte le proporzioni di questo mondo, non capisco come Osimhen possa essere valutato 50 o 55 e Lucca 40, è proprio vero che non ci sono più limiti. Vedremo cosa deciderà il Napoli, probabilmente Conte ha indicato la direzione sudamericana che costa di più. E quindi, dai Victor porta i soldi…”.