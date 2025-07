Iachini: “Fossi il Napoli, non cederei Raspadori”

Giuseppe Iachini, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Raspadori al Marsiglia? Sicuramente De Zerbi ne apprezza le qualità, ma il Napoli deve fare una stagione diversa da quella di quest’anno, ci sarà la Champions e si giocherà molto di più. Io non lo cederei onestamente, prima di darlo via ci penserei tanto, a meno che non si abbia già l’alternativa pronta. De Bruyne? Non potrà fare tutte le partite l’anno prossimo, così come non le faranno McTominay ed Anguissa. C’è bisogno di una rosa ampia, di essere efficaci nel momento dei cinque cambi. La rosa del Napoli è importantissima, De Bruyne è fortissimo, ma anche al City non è che giocasse tutte le partite. Il Pisa in A? La A non è la B, per il Pisa sarà importante il mercato che farà. Il Parma di Cuesta? E’ un allenatore molto giovane che non ha avuto neanche un’esperienza da calciatore importante, è una scommessa, ma evidentemente Cherubini sa bene chi è andato a prendere. Anche i Lippi, i Capello, i Ranieri, i Conte, sono passati da esperienza di un percorso che un allenatore deve fare”.

