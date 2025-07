Gli arabi in Italia anche per il calcio femminile. Offerta shock per Manuela Giugliano

Sul piatto un milione a stagione: adesso Giugliano può diventare la cessione più costosa della Serie A Manu d’Arabia offerta da top La Roma aveva respinto la prima proposta dell’Al-Ula che ora tornerà alla carica

Factory della Comunicazione

Avrebbe un ingaggio 8-10 volte più alto, in linea con quello della stella Bonmati

Soffia il vento del deserto sull’Italia, che intravede i quarti di finale di Euro 2025 dopo il pareggio contro il Portogallo. I granelli di sabbia sono arrivati fino alla sede del ritiro in Svizzera, dove Manuela Giugliano, perno della Nazionale e capitano della Roma, ha ricevuto un’offerta mostruosa per trasferirsi immediatamente nella Saudi Women’s Premier League: la proposta economica dell’Al-Ula è di 1 milione di euro a stagione. Si tratta di uno stipendio record. Nessuna calciatrice italiana, infatti, ha mai guadagnato tanto nella storia del calcio. Giugliano percepirebbe un ingaggio di circa otto-dieci volte superiore a quello attuale, più o meno in linea con quello di Aitana Bonmati, stella del Barcellona e della Spagna. Giugliano e Bonmati, salvo sorprese, si sfideranno dopodomani nella terza e ultima giornata del girone: in palio c’è il primo posto e uno scontro tra due talenti assoluti.

COME DYBALA. È logico e naturale vacillare davanti a numeri del genere. La proposta arrivata da Medina potrebbe spingere Giugliano a stravolgere i suoi piani di vita. La centrocampista, nonostante i suoi 27 anni, stava pensando di lasciare la maglia azzurra dopo l’Europeo in Svizzera. Non solo. Recentemente ha dichiarato di voler chiudere la carriera con la Roma entro tre anni per poi diventare mamma. Manuela, la prima italiana a entrare nella shortlist del Pallone d’Oro femminile per le sue magie, è molto combattuta. Perché l’offerta economica sembra quasi impossibile da rifiutare. In proporzione agli stipendi percepiti in Serie A femminile, non è così diversa da quella fatta dall’Al-Qadsiah a Paulo Dybala la scorsa estate: sul tavolo c’erano 25 milioni di euro a stagione per l’argentino. Giugliano, che festeggia i gol con la Dybala Mask, ha un contratto con la Roma valido fino al 2028, quindi il suo cartellino avrà un costo non indifferente. La dirigenza giallorossa ha respinto la prima offerta ufficiale dell’Al-Ula, che non era in linea con il valore di Giugliano. La sensazione è che, in caso di accordo, potrebbe essere battuto il primato per una cessione in Serie A, attualmente detenuto da Cantore, passata poche settimane fa al Washington Spirit dopo il pagamento della clausola rescissoria da 350.000 euro.

CRESCITA. L’Arabia Saudita sta investendo moltissimo nel calcio maschile – Cristiano Ronaldo è il simbolo – ma anche nel femminile non scherza. In Europa sta conducendo una sorta di pesca a strascico per attirare in Asia giocatrici di assoluto valore. L’ex Juventus Gunnarsdottir già gioca nella Saudi Women’s Premier League, così come la brasiliana Kathellen, con un passato tra Real Madrid e Inter, la marocchina Jraidi e la nigeriana Plumptre. Il progresso sportivo dell’Arabia Saudita, in ogni caso, si scontra con una cultura che limita i diritti civili: basti pensare che solo dal 2018 le donne possono accedere agli stadi. Fonte: CdS