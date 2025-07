Garzyia: “Lo Scudetto del Napoli è stato un miracolo! Kean? Sarebbe dura tenerlo in panchina”

Luigi Garzyia, allenatore ed ex calciatore, ha rilasciato un intervista ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, in cui ha parlato della prossima stagione del Napoli e delle mosse di mercato della squadra azzurra.

Ecco le sue parole:

“La nuova sfida di Conte con il Napoli sarà sicuramente quella di fare benissimo anche in Europa, è quasi d’obbligo dopo aver vinto lo scudetto. De Bruyne sarà determinante, con la sua caratura internazionale e con la sua mentalità vincente, a far crescere il Napoli anche a livello di Champions. Ma arriveranno altri acquisti, perché il Napoli non può certo ripetere gli errori dello scorso campionato, quando la rosa era corta e la sessione di gennaio non fu positiva. Ecco perché dico che lo scudetto del Napoli di Conte è stato un miracolo. Tra Ndoye e Chiesa scelgo il primo, perché lo svizzero è cresciuto moltissimo con Italiano anche a livello offensivo. Purtroppo Federico sembra non essere più quello di una volta: se tornasse quello che ricordiamo sarebbe un ottimo colpo. Per quanto riguarda l’attacco, non so se il Napoli acquisterà uno come Kean, reduce da una stagione strepitosa, o Nunez, che vuole rilanciarsi. Sarebbe dura tenere in panchina Kean.”

