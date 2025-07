Fa vedere che il fatto non è il suo, ma intanto Osimhen ha chiesto ai suoi di accelerare

Osimhen dopo aver parlato con il Napoli spesso negli ultimi giorni della scorsa settimana. Il discorso è abbastanza facile: se arrivano offerte, la porta è aperta, ma se non dovessero arrivare allora la permanenza a Napoli è una ipotesi da tenere salda. Forte. E quando luglio è ormai cominciato da un po’, offerte non ce ne sono. Una cosa è certa, però: entro giovedì ne arriveranno due. Dall’Arabia: 75 milioni al Napoli, 40 al calciatore, ma l’Al Hilal non è una destinazione principale per l’attaccante. Dalla Turchia: ingaggio top per il calciatore che supererebbe i 12 milioni a stagione attuali, 10 milioni di bonus alla firma. L’intoppo potrebbe nascere con il Napoli visto che il Galatasaray ai 75 milioni richiesti non arriva. Si spinge fino a 60 più bonus, giocando anche sulla durata del contratto. Ma il Napoli dice no. Victor, per ora, rimanda: ha chiesto tempo all’Al Hilal, non ha chiuso al Gala ed è stato preso in contropiede dalle idee del club azzurro sulla permanenza. Il Napoli non vuole forzare la mano, ma mettere l’affare sulla buona strada per non ritrovarsi alle strette come un anno fa e per poter reinvestire quella cifra nel nuovo eventuale bomber azzurro. Fonte: Il Mattino

