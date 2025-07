Cobolli Gigli: “Manna, un rimpianto per la Juventus”

“Rispondo con tre no alla tua domanda. A partire dal secondo punto: secondo me, De Laurentiis alla Juventus non lo darebbe mai. Inoltre, la Juventus in questo momento non ha la forza economica per sostenere un acquisto così oneroso, né una retribuzione altrettanto importante. Oggi la Juventus deve fare acquisti oculati, non come quelli dell’anno scorso. Servono rinforzi per la squadra, ma senza puntare al supercampione. Non è sostenibile, almeno che l’ingegner Elkann non abbia deciso di cambiare completamente strategia e di lasciare i cordoni della borsa più liberi per operazioni importanti. Credo che Elkann si sia reso conto che il modo in cui la Juventus si è comportata finora non rispecchia quello che era il sogno di suo nonno, un grande tifoso, ma anche un uomo di straordinario spessore, la cui assenza si sente oggi a livello direttivo, non solo nella Juventus.”