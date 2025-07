 Abdullah Kavukcu è sbarcato ieri sera a Linate con la sua super offerta

Offerta Galatasaray per Osimhen

Factory della Comunicazione

Manca davvero pochissimo al ritorno di Victor in Turchia. L’offerta giusta è arrivata nelle ultime ore di ieri: i soldi della clausola, non un milione di meno né uno in più per gli azzurri che avevano avvertito tutti. Nessuno sconto. E infatti è stato così. Abdullah Kavukcu è sbarcato a Linate poco prima delle 20 con un solo obiettivo: portare a casa un grande colpo. Il membro del direttivo dei giallorossi è stato tra i più attivi nella ricerca di Osimhen, spingendo forte con gli altri membri della società e garantendo in prima persona per la copertura economica dell’affare. Al calciatore l’offerta è chiarissima: 16 milioni di euro per quattro anni, approfittando della benevola tassazione di cui godono i club in Turchia.

Ora il Napoli ha chiesto le necessarie garanzie: solo dopo, il club potrà dare ok alla cessione del nigeriano. E solo dopo, Osimhen stesso darà il suo ok. Ma un accordo di massima c’è con entrambe le parti, quindi l’affare va in questa direzione e oggi sarà una giornata decisiva per il definitivo addio del bomber alla maglia azzurra a cinque estati dal suo arrivo. Fonte: Il Mattino