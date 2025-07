Tennis, quote Sisal rasoterra per Sinner-Shelton: Cobolli a 7 contro Djokovic a 1,10

(Adnkronos) – Uno, gomito permettendo, è in caccia della sesta semifinale Slam della carriera. L’altro cerca un miracolo contro quello che, dopo Roger Federer, è il Re di Wimbledon, Novak Djokovic. Jannik Sinner e Flavio Cobolli saranno i protagonisti del mercoledì all’All England Club di Londra quando cercheranno di entrare tra i migliori quattro del torneo. Il numero 1 del mondo sfiderà Ben Shelton, giustiziere di Lorenzo Sonego, in un match che appare complicato anche per le non perfette condizioni fisiche dell’azzurro. Nonostante questo, gli esperti Sisal ritengono Sinner favorito a 1,22 contro il 4,25 di Shelton: quello in programma sull’erba londinese è il settimo confronto tra i due con Jannik in vantaggio 5-1. Inoltre l’italiano ha vinto i due precedenti negli Slam, a Wimbledon nel 2024 e agli Australian Open nel gennaio di quest’anno, sempre con un secco 3-0: lo stesso risultato esatto a favore di Sinner si gioca a 2,40 mentre quello per l’americano pagherebbe 13 volte la posta. In tre delle sei sfide tra i due, il primo set si è concluso con la vittoria di Sinner al tie-break: uno scenario simile, mercoledì pomeriggio, è in quota a 4,75. Flavio Cobolli, al primo quarto di finale in uno Slam, non vuole smettere di sognare e cerca l’impresa più grande della sua carriera, provare a battere Novak Djokovic nel terreno a lui più congeniale, l’erba di Wimbledon. Il tennista romano cerca di imporre lo stop a una leggenda che qui ha vinto sette volte e, dal 2018, arriva ininterrottamente in finale. Gli esperti Sisal vedono il Djoker favoritissimo a 1,10 contro il 7,00 di Cobolli. Flavio, finora, ha sempre vinto il primo set in tutti e quattro i precedenti incontri e, ripetersi anche contro Nole, è offerto a 3,75. Quella tra i due potrebbe essere una battaglia lunga: il successo di Djokovic, per 3-2, è data a 7,50 mentre lo stesso risultato esatto ma per l’azzurro si gioca a 16. —[email protected] (Web Info)

