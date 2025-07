Insigne strizza l’occhio alla Lazio: “Tornare a lavorare con Sarri sarebbe un’onore”

Lorenzo Insigne, dopo aver chiuso la sua esperienza in MLS, dove ha vestito la maglia del Toronto, è tornato in Italia ed è pronto per ricominciare dalla Serie A.

Tra le squadre interessate all’ex capitano del Napoli c’è anche la Lazio di Maurizio Sarri, con il quale Lorenzo Insigne condivide ottimi ricordi.

Proprio su questo argomento, Lorenzo, ha risposto in un’intervista pubblicata nell’edizione odierna de “Il Mattino“.

Quindi rimane in Italia, ma dove andrà a giocare? Ci sono già delle voci che la vogliono nel mirino di alcune squadre.

«Di mercato dico la verità non so nulla. Se ne occupa il mio agente e lui, fin quando non ha qualcosa di concreto in mano, non mi fa mai sapere. E per ora non mi ha detto proprio niente. Per adesso aspettiamo. Ma la priorità è rimanere qui: ho una voglia matta di tornare a giocare in Europa».

Però si è parlato della Lazio visto il suo rapporto con Maurizio Sarri.

«La Lazio ha il blocco del mercato quindi è inutile fasciarsi la testa (i biancocelesti lo potrebbero tesserare o a gennaio oppure a novembre, qualora arrivasse una decisione sullo sblocco, ndr). Sono dinamiche sulle quali non spetta ovviamente a me decidere. Però per me tornare a lavorare con Sarri sarebbe un piacere e un onore. La situazione al momento è complicata come sanno tutti, vedremo».

Quindi ci sta dicendo che nel caso aspetterebbe la Lazio?

«Parlo così perché io apprezzo il mister come persona e come allenatore. Sono stato bene con lui. E nella vita bisogna sempre sedersi a tavolino prima di decidere. La scelta migliore solamente in questo modo la puoi fare».