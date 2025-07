Insigne è tornato: Canada esperienza finita, ora voglio la Nazionale

Secondo Il Mattino, dopo tre anni in Canada con il Toronto, Lorenzo Insigne è tornato in Italia, atterrando a Fiumicino con un obiettivo chiaro: riconquistare la maglia della Nazionale. Accolto con entusiasmo da fan e turisti per selfie e saluti, l’ex capitano del Napoli si è mostrato sorridente e disponibile. Ora si gode una vacanza in famiglia, ma resta in attesa della chiamata giusta per ripartire nel calcio italiano. Il suo agente è già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione, possibilmente vicino a Napoli, spinto da un forte richiamo verso casa e gli azzurri.

Lorenzo Insigne ha rilasciato un’intervista appena atterrato, ecco un estratto: