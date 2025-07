Dal caldo africano al maltempo con temporali e grandine, le previsioni meteo

(Adnkronos) – Dal caldo africano ai temporali tropicali, con più di 100.000 fulmini caduti in due giorni sull'Italia e un netto calo delle temperature. Anche questo è l'effetto del riscaldamento globale, che oltre all'ondata di caldo porta con sé nubifragi violenti, grandine e fortissime raffiche di vento su quasi tutto il territorio nazionale. Se il sole tornerà a breve con temperature gradevoli, tra qualche settimana faremo tuttavia i conti con il ritorno di fenomeni estremi. Ecco il quadro meteo per la giornata di oggi, martedì 8 luglio, e per i giorni a venire secondo le previsioni degli esperti. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma l’effetto più importante e meno considerato del Riscaldamento Globale. Molti si fermano a considerare il Riscaldamento Globale come un valore singolo del termometro: le temperature stanno salendo di 1,5°C negli ultimi 150 anni, localmente l’aumento è molto più intenso, anche fino a +3/+4°C negli hotspot climatici (le zone più impattate dalla crisi climatica). Negli ultimi mesi abbiamo registrato anche un aumento fino a +7°C della temperatura del Mar Mediterraneo rispetto al clima di una volta. Nonostante tutto, quando comunichiamo questi numeri (+1,5°C, +3/+4°C, +7°C) molte persone restano comunque indifferenti e pensano: ‘bene, con il caldo spenderemo meno di riscaldamento durante l’inverno’. Poi, arrivano 100.000 fulmini in 48 ore, grandinate diffuse, mostri temporaleschi con downburst (venti orizzontali) ad oltre 130 km/h e qualcuno inizia a capire che il Riscaldamento Globale è una cosa seria, drammatica ed attuale: l’aumento della temperatura del nostro Pianeta causa anche i temporali mostruosi che negli ultimi giorni hanno colpito l’Italia. Dobbiamo ricordare a tutti che Riscaldamento Globale significa Temporali Tropicali violentissimi anche in Italia: sulle nostre case, sui nostri tetti, sulle nostre auto, sui nostri corpi e sul nostro ambiente. Temporali tropicali che, su un territorio non abituato a questo clima, risultano ‘non sostenibili’. Non siamo pronti ai cambiamenti climatici nonostante i meteorologi e i climatologi (anche noi) da almeno 20 anni diffondano a livello mondiale tutte le info di migliaia di studi che indicano questo triste scenario: più caldo più fulmini, più caldo più grandine, più caldo più vento (violenti downbursts), più caldo più alluvioni (flash floods come in Texas pochi giorni fa). Nelle prossime ore avremo gli ultimi temporali in Italia, poi tornerà il sole con temperature gradevoli, piacevoli, ma non dovremo dimenticare la lezione delle ultime settimane: dopo il caldo africano con 40°C il sistema reagisce con nubifragi sempre più intensi, alimentato da un calore estremo tipico dei tropici. Tra qualche settimana, dopo un nuovo periodo di sole africano, torneranno i temporali violenti simil-tropicali: dovremo ancora una volta vedere danni e distruzione per iniziare a parlare nuovamente di qualche soluzione politica contro questo disastro? Non aspettiamo: una prima soluzione è la Riforestazione Urbana, restituiamo alcune zone delle nostre città al verde precedente la cementificazione diffusa. La Riforestazione Urbana può raffreddare le nostre città, il nostro ambiente e limitare che il calore causato dall’uomo fornisca energia alle grandinate e alle Supercelle temporalesche. Martedì 8: Al Nord: ultimi temporali al Nord Est. Al Centro: soleggiato, caldo e con alcuni temporali sulla fascia adriatica. Al Sud: sole e meno caldo. Mercoledì 9: Al Nord: sole e caldo piacevole. Al Centro: soleggiato con caldo gradevole. Al Sud: sole e caldo accettabile. Giovedì 10: Al Nord: sole, cielo terso e caldo piacevole. Al Centro: soleggiato con caldo gradevole. Al Sud: cielo poco nuvoloso e caldo accettabile. Tendenza: anticiclone, ma con temperature tipiche della vecchia Estate italiana, piacevoli. —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione