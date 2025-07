Mandarini: “Oshimen, nuovo no all’Arabia”

Il giornalista esperto di calciomercato del Corriere dello Sport, Fabio Mandarini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC.

Ecco le parole di Fabio Mandarini:

“Mercato? Quest’anno non vedo grandi stravolgimenti sul mercato. L’unica situazione che sta cambiando continuamente è quella legata a Victor Osimhen. Osimhen ha rifiutato di nuovo l’offerta proveniente dall’Arabia Saudita. L’intenzione del nigeriano è quella di rimanere ancora in Europa e l’unica squadra che gli ha offerto un ingaggio superiore a quello attuale è il Galatasaray. Osimhen vuole restare in Turchia ma il Napoli ha un contratto con lui fino al 2026 che può anche prolungare unilateralmente fino al 2027.

Secondo quanto emerge dalle ultime notizie, il Galatasaray non si è spinto oltre i 50/60 milioni di euro, quindi resta da capire quanto vuol pagare. Il club turco non può coprire la cifra della clausola del giocatore. Al momento, la situazione è stand-by. Se guardiamo il mercato, vediamo che ci sono molti giocatori iper valutati e Osimhen è uno dei migliori centravanti disponibili attualmente sul mercato. La sua valutazione può aggirarsi intorno ai 75 milioni.

Gyokeres all’Arsenal? Anche Napoli e Juventus ci hanno provato per l’attaccante ma l’agente aveva una vecchia intesa con il club inglese. La Juventus ha fatto pure un’offerta per il giocatore ma l’entourage ha dato la priorità all’Arsenal.

Lucca? Non so se il Napoli abbia formulato un’offerta ma è senza dubbio un obiettivo di mercato degli azzurri. C’è stata una richiesta da parte del club partenopeo agli intermediari del giocatore. Noi parliamo di trattative ma le figure dominanti del mercato sono gli intermediari che sono in contatto continuamente.

Cessione Osimhen? Il Napoli non può diventare ostaggio del giocatore. Dobbiamo ricordarci gli impegni del calendario e dell’agenda del Napoli. Il 15 luglio la squadra andrà in raduno e il 17 partirà per Dimaro. Se nessuno avrà formulato un’offerta tale per cui la trattativa si potrà chiudere in tempi brevi, Osimhen sarà convocato regolarmente dal Napoli poiché è tesserato per la società azzurra”.