Lo Monaco: “Noa Lang e Ndoye? per me non fanno la differenza”

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto durante la trasmissione Salite Sulla giostra in onda su Stile Tv, commentando il calciomercato del Napoli.

Ecco le parole di Lo Monaco:

“Noa Lang? È un 1999, da diversi anni è lì lì per essere preso da una squadra importanti ma di fatti non è mai andato in una squadra importante. È stato nel Brugge e nel PSV, non è che mi si vuole far passare il PSV come un top club è una buona squadra. È un giocatore che ha un’ottima base tecnica, salta l’uomo e predilige l’esterno di attacco sinistro, ma non è uno che ti fa fare il salto di qualità.

È un buon giocatore, ma non ti fa la differenza. Lui con Ndoye? Sono due buoni profili, ma il Napoli in quel settore deve sostituire un giocatore che si chiama Kvara: quindi un giocatore da differenza, come poteva essere – per caratteristiche – Lookman. Ma questo non significa che Ndoye o Lang non siano buoni giocatori, ma per me non fanno la differenza.

Il Napoli, ad oggi, è assolutamente la squadra più avanti di tutte. Ha vinto il campionato e ha dimostrato di darsi da fare sin da subito. L’ingaggio di De Bruyne è veramente notevole, lui fa fare veramente il salto di categoria sia da un punto di vista tecnico che di personalità. Trasmette anche determinate cose che necessita il Napoli per primeggiare. Ha fatto l’investimento sul giovane Marianucci e questo è motivo di attivismo. Sicuramente il Napoli è la società che ha operato meglio tra quelle che devono lottare per lo scudetto.