Infortunio Musiala, polemiche e critiche per un Donnarumma scosso

«Sono molto scosso da quanto accaduto, non era sicuramente mia intenzione far male a Musiala». Queste le parole del portiere del Psg, Donnarumma, dopo quanto accaduto durante il quarto di finale del Mondiale per club 2025 tra PSG e Bayern Monaco ad Atlanta. Un intervento involontario, quello dell’estremo parigino, ma che ha causato al talento tedesco una frattura del perone sinistro e una lussazione alla caviglia. Musiala è stato subito operato e resterà ai box per diversi mesi. Non stanno mancando critiche verso Donnarumma che è apparso subito consapevole di quanto accaduto, anche da suoi colleghi. E’ dovuto intervenire il suo gente, Vincenzo Raiola, che ha dichiarato: “Gigio voleva andare in ospedale, ma alla fine ha mandato un messaggio. È un ragazzo molto sensibile. Non avrebbe retto la scena, per questo ha lasciato subito il campo per permettere ai medici di occuparsi di Musiala. In spogliatoio ha acceso il telefono – cosa che non fa mai prima della fine delle partite – per scrivermi quanto fosse scosso”.

