Futuri azzurri si formeranno al Collana. Ci penserà l’Academy Posillipo

Sono circa 500 i ragazzini pronti a mettersi alla prova sul campo del Collana. «Stiamo avendo un grande successo e le iscrizioni per la prossima stagione non mancano». Ma non solo. «Ci siamo già attivati per collaborare con alcune Onlus locali perché il nostro obiettivo è dare il calcio a tutti. Vogliamo costruire un progetto che sia anche a sfondo sociale».

Factory della Comunicazione

Il messaggio di Fabrizio Sommella e dell’Academy Posillipo è chiarissimo. «Siamo stati attirati dall’idea dei lavori che renderanno il Collana un vero gioiellino. Non solo calcio, per intenderci. Diventerà una struttura polivalente, ma soprattutto un punto di riferimento per i ragazzi di tutta Napoli. Abbiamo già pensato che oltre agli allenamenti dei nostri tesserati, la sera si potrebbero organizzare eventi e concerti. La struttura lo consente eccome».

La concessione di 6 anni più 6 è a lungo termine e consente di pensare a un progetto forte e duraturo. «Non appena abbiamo visto il bando regionale nel dicembre scorso abbiamo fatto domanda alla pari di altre associazioni. E abbiamo vinto la gara in virtù del punteggio più alto». D’altra parte l’Academy Posillipo è una vera e propria eccellenza del calcio napoletano. «Infatti non lasceremo le nostre attività che da anni portiamo avanti sul campo Denza a Posillipo. Adesso possiamo ulteriormente implementare il nostro bacino avendo una struttura bella e accogliente come quella del Collana», spiega Fabrizio Sommella che è già pronto alla cerimonia di inaugurazione alla presenza del presidente della Regione Vincenzo De Luca. «Sarà quella l’occasione per svelare qualche altro piccolo dettaglio e l’intera programmazione sportiva che proporremo per il Collana». Di sicuro saranno coinvolti tutti i ragazzi dell’Academy Posillipo, dall’Under 19 ai Primi Calci, da quelli nati nel 2008 ai 2020.