Enrico Fedele: “Con Leao o Lookman il Napoli vincerebbe lo scudetto con 20 punti di vantaggio”

Enrico Fedele, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte, analizzando il calciomercato del Napoli.

Ecco le parole di Enrico Fedele:

“Non mi piace il quartetto, perchè a sinistra non ci sono calciatori che segnano, mi riferisco a Neres e Lang. Non ci sono esterni che hanno il gol facile, Noa Lang ha segnato diversi gol ma sempre in un campionato olandese dove non ci sono grandi squadre eccetto un paio. Non paragoniamo Lang con Leao, per carità.

Lang è più continuo del portoghese del Milan? La continuità fa parte dei giocatori di sacrificio, la non continuità di quelli di talento. Mettere a confronto Lang e Leao, onestamente, significa bestemmiare. Non scherziamo proprio.

Se il Napoli acquistasse Leao o Lookman vincerebbe lo scudetto con 20 punti di distacco. Magari ora lo vincerebbe con 4-5 punti di vantaggio. Lucca è un calciatore alla Toni, un attaccante forte per stazza, non tiene la palla come Lukaku ma ha caratteristiche che piacciono a diverse squadre, anche al Milan e all’Atalanta. Nunez ha doti ma ha segnato poco.

Osimhen alla fine andrà al Galatasaray, magari con un piccolo sconto da parte del Napoli. Ci sta, ovvero magari a 70 milioni. Che potesse restare al Napoli non ci ho mai creduto, anche se avrebbe fatto comodo. Non farei lo scambio Vlahovic-Osimhen con la Juventus, perchè significherebbe rinforzare la Vecchia Signora.

Vlahovic mi piace anche, terrebbe anche palla e sarebbe funzionale, ma non farei questo scambio. Chiesa lo prenderei al 100% se sta bene fisicamente, ci starebbe bene nella rosa del Napoli, avendo la caratteristica di saper segnare”.