“Conte ha bisogno di uno fra Nunez o Kean! Beukema? Profilo valido”

Massimo Filardi, ex calciatore del Napoli, ha commentato ai microfoni di Marte Sport Live il mercato degli azzurri, pronto ad entrare nel vivo sia in entrata che in uscita.

“Il Napoli spero che acquisti un attaccante, alternativo a Lukaku, con altre caratteristiche. A Conte secondo me serve una punta che attacchi lo spazio, uno come Nunez o Kean più che come Lucca. L’ideale sarebbe avere Osimhen, parlando di caratteristiche. Questo perché se in serie A la maggior parte delle avversarie si chiudono a riccio e non concedono spazi, in Champions invece le squadre tendono ad aggredire e il Napoli dovrà avere anche calciatori che dettano il passaggio negli spazi. Lang, Ndoye, Neres e Politano formerebbero un ottimo poker di esterni d’attacco: Politano e Ndoye penso che sarebbero titolari, anche perché garantirebbero anche un buon equilibrio tattico e potrebbero dare una mano in fase passiva. Il Napoli ha De Bruyne che sposta gli equilibri ma non bisogna farlo troppo correre, altrimenti lo perdi, e per questo avere due ali che ripiegano sarebbe positivo. Beukema è un elemento molto valido: in tempi diversi sarebbe costato 20 milioni. Il problema è che il mercato chiude troppo tardi: se il termine fosse stato tra 10 giorni il difensore avrebbe avuto una valutazione diversa. Già nel 1998, quando ero procuratore, la scadenza era molto più logica, attorno al 15 luglio, ovvero prima dei ritiri delle squadre”.