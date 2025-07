Ancora 10 giorni esatti, poi sarà Conte bis

Ancora un po’ e si riparte, esattamente 10 giorni da oggi e si darà il via al Conte bis. Ci saranno almeno 4 novità, si lavora alle cessioni, proprio per offrire al tecnico, a differenza della passata stagione, una rosa alquanto completa per poter lavorare. Scrive il CdS: “Tra dieci giorni esatti, il 17 luglio, il Napoli comincerà il primo dei due ritiri a Dimaro Folgarida, in Val di Sole, dove resterà fino al 27 luglio. L’appuntamento per i giocatori sarà tra otto giorni, il 15, a Castel Volturno, sede dei classici test fisici e delle visite mediche prima della partenza per il Trentino. Poi, dal 30 luglio al 14 agosto, la seconda tappa, quella in Abruzzo, a Castel di Sangro, per il secondo ritiro, con il mercato che intanto continuerà a fare il proprio corso e con gli acquisti che potrebbero aumentare col passare dei giorni. Conte è pronto ad accoglierne altri ma dal 17 avrà già cominciato a plasmare la nuova squadra per la prossima annata che sarà lunga, intensa e in cui non ci sarà un attimo di sosta. Quattro competizioni, una gara ogni tre giorni e in più le nazionali”

