A ” Piazza mercato ” il commento dei tifosi su Victor Osimhen

Continua “Piazza Mercato”, l’iniziativa del Mattino dedicata a tutti i tifosi azzurri, che possono commentare e azzardare le trattative di mercato regalando anche i propri suggerimenti. Fino alla fine dell’estate sarà possibile esprimere le proprie opinioni scrivendo alla mail [email protected] o inviando un messaggio Whatsapp al numero 3482108208.

Factory della Comunicazione

I commenti dei nostri lettori saranno pubblicati sul quotidiano e sui canali social. «Buongiorno stamattina ho letto l’articolo ritorno di fiamma per Osimhen. Niente da dire sul suo valore, i gol che ha fatto parlano chiaro, ma da tifoso e da sportivo spero che questo ritorno di fiamma si spenga quanto prima. Esistono anche altre qualità e il nigeriano non ne ha nessuna, nemmeno per sbaglio» ha scritto alla nostra redazione Giacomo Rotoli, appassionato azzurro, commentando le ultime voci riguardanti Victor Osimhen. Un argomento che scalda i tifosi, quello dell’eventuale ritorno della punta.

Lontana da Napoli ormai da un anno e con un contratto importante nell’ingaggio per le casse azzurre: «Stamattina leggo che Conte avrebbe aperto alla permanenza di Osi. Per quanto mi riguarda, potrebbe rivelarsi un errore catastrofico. Semplicemente perché non possiamo non considerare il carattere del calciatore in questione: irascibile, permaloso, presuntuoso, arrogante. Insomma, rappresenterebbe l’antitesi di tutto ciò che a fatica si sta cercando di costruire. Siamo certi di volere una persona così in “gruppo”? Ricordo quando veniva richiamato in panchina, rispondeva con un atteggiamento oltraggioso, maleducato, offensivo, a tratti anche violento. Grazie per questa opportunità che date ai tifosi» una mail arrivata nelle scorse ore «Io fossi nel Napoli terrei Oshimen perché il bomber lo abbiamo in casa. Se è vero quello che veste scritto,ci spero da fine mercato che l’aquila resti».

Anche Angelo Espinosa commenta: «Inviterei il Presidente, il Mister, la dirigenza tutta a valutare seriamente la possibilità di riallacciare il rapporto con Victor Osimhen. Alla luce dei prezzi esplosi letteralmente quest’anno si potrebbe rivelare uno dei maggiori affari , magari prevedendo una futura rivendita , ad esempio tra due anni, che potrebbe assicurare alla società quotazioni addirittura superiori alla attuale clausola». L’iniziativa del Mattino sbarca anche oltre oceano.

Ci scrive Karl dagli States: «Il Napoli deve giocare per il campionato e le coppe ogni tre giorni. Vorrei segnalare al mister Conte un giovane come Sebastiano Esposito». Cristiano, invece, preferirebbe guardare altrove, magari all’estero, per arricchire la squadra in vista della prossima stagione: «Ancora giocatori che rifiutano il trasferimento all’ombra del Vesuvio. Mister Conte ha ragione, bisogna rilanciare il prodotto Napoli stile Inghilterra. Ma lo scambio Osimhen, per Nunez e Chiesa è fattibile?»