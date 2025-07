⚽️CdS Campania⚽️ – Edizione locale – La prima pagina “NDOYE IN RITIRO”. Lo svizzero fa le 2 fasi!

Se

si giocasse alla texana, in questa partita di poker non ancora entrata nel vivo, sarebbe molto fondata l’idea di un Napoli orientato all’all in.Lo svizzero più in voga del mercato, 24 anni e la palma del frontman, sicuramente l’etichetta di obiettivo altissimo inlista. Primario, da podio o da titolo: l’altra metà della mela, della coppia di esterni offensivi di fascia sinistra sguarnita in pochi mesi dalla partenza di Kvara e dal dirottamento di Neres a sinistra.due fasi nelle corde e in un’anima rinforzata da una stagione a predicare uomo contro uomo secondo Italiano; gol (8 nell’ultimo campionato più uno in Coppa Italia) e assist (6); il premio di miglior giocatore del mese di aprile; forza, talento e resistenza; l’attenzione del Borussia. Gran bel giocatore, non c’è che dire, considerando il contributo che è in grado di assicurare sia dal punto di vista offensivo sia sotto l’aspetto dell’equilibrio; forse la vera chiave del successo della squadra di Conte. E così, prossima mossa al Napoli:ma la domanda è stata considerata lontana dalle previsioni di spesa, ma i prossimi saranno i giorni di altre carte e altre puntate. Fino a dire all in: l’obiettivo è riuscire ad acquistarlo in tempi rapidi, così da provare a metterlo a disposizione dell’allenatore quantomeno