Viviano su Osimhen: “Nelle ultime due sessioni di mercato mi è sembrato che il nigeriano abbia la testa parecchio dura”

Emiliano Viviano, ex portiere che ha militato in molte squadre italiane e non, è intervenuto ai microfoni di TvPlay, per cui ormai è opinionista da tempo, parlando di un ipotetico tridente della Juventus formato da Yildiz, David e Osimhen: “Sarebbe il più forte in Serie A e tra i migliori in Europa. Io impazzisco per Jonathan David, Osimhen è forte e Yildiz è fortissimo, sarebbe una roba grossa. David mi piace tanto perché sa giocare, viene incontro, non è il tipico attaccante che fa solo il centravanti. Osimhen per esempio non sa giocare molto, difende bene la palla e attacca la profondità. David gli toglierebbe un po’ di lavoro. Osimhen poi fa la differenza. Nelle ultime due sessioni di mercato mi è sembrato che il nigeriano abbia la testa parecchio dura”.

Osimhen alla fine potrebbe anche andare in Arabia Saudita oppure è un’opzione difficile?

“Non lo escludo, ma se fino a questo momento non ha accettato, qualche dubbio me lo fa venire. Cosa gli può far cambiare idea?”.

La lotta scudetto sarebbe aperta lo stesso anche con un centravanti come il nigeriano a disposizione di Conte?

“Se il Napoli tenesse Osimhen, lotterebbero tutte per il secondo posto. Però da quel che so non è un’opzione”.

Fonte: TMW