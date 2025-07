Sinner oggi tra Wimbledon e F1: “A Silverstone vince Leclerc”

(Adnkronos) –

"Il Gp di Silverstone? Vince Leclerc". Jannik Sinner punta sul rosso Ferrari per il Gp di Silverstone in programma oggi, domenica 6 luglio 2025. Il numero 1 del tennis mondiale a Wimbledon si gode una giornata di relativo riposo: la sfida degli ottavi di finale contro il bulgaro Grigor Dimitrov si gioca lunedì e l'azzurro può dedicare la giornata di domenica all'allenamento e, magari, a vedere il finale del Gp di Gran Bretagna. La Ferrari parte dalla terza fila: Lewis Hamilton è quinto in griglia, Charles Leclerc è sesto. Per Sinner, però, il risultato deludente delle qualifiche non pregiudica le chance del Cavallino e in particolare di Leclerc. "La gara è la gara, non buttatemi giù", dice Sinner rispondendo alle domande di Espn quando i giornalisti americani gli fanno notare che Leclerc non è nemmeno nella top 5 in griglia. "Sarà una gara interessante. Io sono italiano, amo la Ferrari e conosco Leclerc: punto su di lui", dice Sinner. In campo, dopo la vittoria agevole contro Martinez nel terzo turno, Sinner ha escluso la possibilità di andare a Silverstone per vedere il Gp dal vivo: "Devo concentrarmi sul torneo. L'allenamento sarà più o meno all'orario della gara. Se non posso vedere la gara alla fine è un buon segno, vuol dire che sono ancora qui a giocare". —[email protected] (Web Info)

