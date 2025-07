Questione d’azzurro: non puoi non sapere chi è Marek Hamsik…

C’è chi, come chi vi scrive, per questioni anagrafiche, non può ricordare bene, ha flash vaghi di alcuni momenti, nonostante a casa sua si sia sempre vissuto in simbiosi con le vicende di casa Napoli, eppure…ci sono cose che sai, che ricordi come se fossero i tuoi di ricordi. Per esempio sai chi è Marek Hamsik, sai della sua scelta di essere “azzurro per sempre”, della sua cresta, del fatto che lui fosse, per tutti, Marekiaro. E sai dei tre tenori, del legame tra Callejon e Mertens, di quanto quella squadra avrebbe meritato di più, tanto di più. Ancora una volta, insieme, hanno dimostrato che il loro denominatore comune, Napoli, la città dai mille colori, è difficile da dimenticare. Proprio ieri, infatti, c’è stato l’addio al calcio di Hamsik, a Bratislava, ed è stata pioggia di emozioni per tutti. Per questa occasione si sono riuniti molti degli ex giocatori del passato recente del Napoli e, in un certo senso, è sembrato quasi di poter tornare indietro nel tempo. Mertens, Callejon, Inler, Dzemaili, Gargano, Reina, Albiol, Cannavaro, Montervino, tanti amici della nazionale slovacca, tra cui Skrtel, Skriniar e Lobotka. Callejon ha dedicato un video toccante a Hamsik, definendolo “un punto di riferimento per tutti noi” e ringraziandolo per i sette anni condivisi a Napoli. La partita è stata simbolica, una sorta di Napoli/Slovacchia, con Marek che ha giocato in entrambi i team, andando in gol, un modo per celebrare tutte le tappe della sua carriera, dai tempi del Napoli a quelli con Brescia, Trabzonspor e la Nazionale. Un addio al calcio che è sembrato, occorre dirlo ed anche con un certo orgoglio, più una festa d’amore per una città e una maglia che la decisione di appendere le scarpette al chiodo…Dopo la partita, infatti, i festeggiamenti sono continuati, celebrando non solo Hamsik, ma proprio la città di Napoli, in quanto tutti i campioni hanno iniziato ad intonare e cantare le canzoni tradizionali napoletane. Perchè, ci crediate o no, Napoli è una città magica e, sebbene tu decida di andar via, lei rimarrà sempre nel tuo cuore. Provare per credere.

Ludovica Raja

Factory della Comunicazione