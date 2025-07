Il rebranding della Divisione Serie B Femminile rappresenta un ulteriore simbolo di cambiamento e ambizione, un’identità visiva che racconta l’evoluzione del calcio femminile italiano. La presidente: “Il calcio giocato e i suoi valori per proseguire su una strada già tracciata”

Factory della Comunicazione

La Serie B Femminile presenta oggi il suo rebranding, proseguendo sulla strada tracciata nell’ultima stagione ed entrando in una nuova dimensione. Se l’evento ‘B to Be’ di Coverciano del 12 giugno scorso ha rappresentato la chiusura di un’annata esaltante, il nuovo logo della Divisione Serie B Femminile – realizzato da Madvertising – è un ulteriore simbolo di cambiamento e ambizione. Una dichiarazione d’intenti, un’identità visiva che racconta l’evoluzione del calcio femminile italiano.

Un’evoluzione totale, che da oggi trova la sua casa anche sui nuovi profili Instagram e TikTok della Serie B Femminile inaugurati per l’occasione e curati da OverPress Media, con l’obiettivo di fidelizzare ulteriormente i fan di un campionato che abbraccia tutta Italia e che rappresenta un inesauribile serbatoio per il presente e il futuro del calcio italiano.

“Dal giorno del mio insediamento, ho sempre desiderato dare un’impronta giovane e moderna alla Divisione Serie B Femminile e al campionato di Serie B – le parole della presidente Laura Tinari –. E tra gli obiettivi che oggi possiamo ritenere raggiunti c’è quello di rendere la Serie B un brand riconoscibile, sfruttando l’enorme potenza dei nuovi media, le società e le calciatrici e quanto riescono a esprimere quotidianamente, esaltando l’aspetto tecnico che resta prioritario e quello valoriale che ne è direttamente legato. Siamo pronte per vivere una nuova stagione che sono convinta sarà avvincente e appassionante almeno quanto quella che ci siamo lasciate alle spalle”.

IL NUOVO LOGO Al centro del nuovo logo, una lettera “B” elegante e dinamica racchiude con equilibrio una “F”, quasi sussurrata ma potente, come ciò che rappresenta: F come Femminile, come Forza, come Futuro, che si unisce a una B che già parla di Battito, Bellezza. L’identità visiva si declina in tre versioni, unite da un fil rouge cromatico. Ognuna esprime un’emozione distinta, ma tutte condividono un unico cuore: il magenta caldo, pulsante, audace e riconoscibile, simbolo della nuova Divisione Serie B Femminile. La versione istituzionale si presenta in magenta caldo pieno, esprimendo autorevolezza, coerenza e solidità per comunicare con chiarezza la sua identità.

In quella della Serie B Femminile, il magenta si fonde con un blu notte che parla di sfida e passione, evocando la determinazione delle atlete, la profondità delle emozioni e la spinta verso la vetta, mentre nella versione della Primavera 2 Femminile incontra il rosso corallo per celebrare l’energia, la vitalità e la freschezza delle nuove generazioni, le promesse di domani. La scelta di far virare le tinte da una all’altra risponde al dinamismo proprio dei due campionati.

Un segno distintivo, contemporaneo, carico di significato. Un abbraccio tra tradizione e visione, tra chi siamo e chi vogliamo essere, tra radici e slancio, tra chi ha già fatto la storia e chi la sta scrivendo adesso, su ogni campo, ogni weekend. Un simbolo per chi sogna in grande, corre veloce e gioca con il cuore.

Fonte Uff Stampa FIGC