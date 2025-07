“Lucca? Rispetto a Nunez è più un attaccante da area di rigore”, Giordano sul mercato del Napoli

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli di Maradona e Careca, ha parlato in un’intervista a Il Mattino, in cui tra le atre cose si sofferma sui nomi che il club partenopeo sta valutando in attacco.

Factory della Comunicazione

In attesa di conoscere il futuro di Osimhen, però, il Napoli si sta già muovendo sul mercato.

«Si parla tanto di Darwin Nunez e Lorenzo Lucca, due profili che mi piacciono molto ma sono diversi tra loro».

Ovvero?

«Nunez sa allungare di più la squadra e conosce bene le competizioni europee dove speriamo che il Napoli possa farsi valere in questa stagione. E poi è più abituato a giocare in aree già affollate da altri attaccanti, quindi potrebbe fare meno fatica a stare in coppia con Lukaku».

E Lucca?

«Ha caratteristiche diverse: rispetto a Nunez è più un attaccante da area di rigore. Ma in ogni caso dobbiamo fidarci del Napoli. L’hanno scosto hanno fatto un ottimo mercato e sono sicuro che sarà lo stesso anche adesso».

Le altre si stanno muovendo poco…

«Solo la Juventus ha messo a segno un bel colpo con David che è un giocatore molto interessante».

Quindi Napoli ancora favorito?

«Gli azzurri si stanno rafforzando e si sono già assicurati la conferma di un allenatore forte e vincente come Conte. Poi i nomi che si fanno di giocatori accostati al Napoli sono importanti, ma non credo che Inter, Milan e Juventus restano a guardare. Mi sembra che si stiano cercando giocatori già pronti. Lo scudetto va difeso e non sarà semplice. L’Inter ha l’attacco più forte al momento con Thuram e Lautaro che fanno gol e creano gioco. Si conoscono da qualche stagione e questo è un vantaggio. Per me sono la coppia regina. Poi bisogna veder come si completerà la Juventus dopo David che è un bell’acquisto».

Il Napoli ha già preso De Bruyne…

«È un grande giocatore, ma va fatto un avvertimento ai calciatori del Napoli».

Ovvero?

«All’inizio ti può far fare anche brutte figure, come a me succedeva ai primi tempi con Maradona».