Lang-Beukema: 60 mln o giù di lì e due olandesi in azzurro

Si sta definendo il gruppo che andrà a Dimaro. Infatti, dopo la definizione della trattativa Noa Lang con il Psv, il Napoli ha trovato anche l’accordo con il Bologna per Sam Beukema. Scrive il CdS: “32 milioni di euro, o giù di lì, e un contratto di cinque anni per Sam. Due olandesi in un colpo solo, per un investimento totale di circa 60 milioni (25 più bonus per assicurarsi Noa). Un esterno sinistro offensivo e un difensore centrale, entrambi di 26 anni: e se per Lang era tutto pronto da una settimana, fermo restando le tipiche lungaggini burocratiche che fino a venerdì hanno rallentato un po’ i brindisi anche con la modulazione della percentuale sulla futura rivendita, con il Bologna è stata disegnata in poche la nuova struttura dell’operazione (in origine, la proposta era un prestito gratuito con obbligo di riscatto). Conclusa la fase economica, ora si comincerà ad affrontare quella operativa. A partire dalle visite mediche: l’idea è che andranno in scena a ridosso del raduno, in programma al centro sportivo di Castel Volturno lunedì 14 luglio. Dopo i test, i due nuovi acquisti firmeranno anche i rispettivi contratti”