Grande festa per la partita di addio al calcio di Hamsik, i particolari

Ieri l’ex capitano del Napoli, Marek Hamsik, ha giocato, a Bratislava, la sua partita di addio al calcio, davanti a tantissimi tifosi azzurri, e con tanti suoi ex compagni. Il Corriere dello Sport scrive: “Vincenzo Aceto detto Enzo, napoletano doc, è il simbolo di una fede e di un amore che non conoscono confini e limiti. Di spazio e di tempo: il 5 luglio 1985 era al San Paolo per salutare l’arrivo di Diego e ieri, quarant’anni dopo, 5 luglio 2025, era a Bratislava a salutare l’ultimo passo di Marek. Da un capitano all’altro. Da Maradona ad Hamsik, il re e un principe nel nome del Napoli. C’era una volta Fuorigrotta e poi la Tehelne Pole, 1.361 chilometri di strada. In macchina: quella di Enzo e Francesco, il suo compagno di viaggio, è una storia bella da raccontare ma anche l’avventura di due dei ventimila tifosi che hanno reso omaggio all’addio al calcio di Marek Hamsik. Celebrato ieri ma in realtà consumato a luglio 2023. Evento super: “Punto17”. E tanti amici in campo, raccolti nelle due squadre della vita di Hamsik: Team Slovacchia e Team Napoli.

Factory della Comunicazione

Napoli e mondo: quello di Marek, racchiuso in una cresta ricomparsa altissima dopo un periodo d’assenza. Hamsik ha giocato un tempo con ogni squadra: il primo al fianco di suo figlio Lucas e il secondo di suo figlio Christian, già nazionale Under 15. Sono gli eredi di un talento unico: Marekiaro, come lo conoscono tutti, è stato un autentico fuoriclasse. Alla sua festa hanno partecipato tanti ex azzurri come De Sanctis, Paolo Cannavaro, Mertens, Maggio, Gargano, Callejon, Inler, Dzemaili, Santacroce; e poi Lobotka, alfiere dei campioni d’Italia, Gigi Di Biagio e Larsson; e tra gli illustri slovacchi anche Dubravka, Skrtel, Skriniar, Hubocan, Weiss jr, Duda, Kopunek e Nemec. Allenatori: Weiss senior e Avci. E ancora: Francesco Calzona detto Ciccio, ct slovacco ed ex allenatore del Napoli. Hamsik è stato suo allievo ai tempi di Sarri e oggi, invece, è un membro del suo staff. Finale: 5-4 per il Napoli, con gol di Nemec, Jendrisek, Pekarik, doppietta di Larsson, Callejon su assist di Mertens, Hamsik per entrambe le squadre e rete decisiva di Di Biagio jr”.