Biazzo: “Lang e Beukema acquisti di grandissimo livello. Ndoye mi convince meno”

Il giornalista Salvatore Biazzo, ha parlato ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli, del mercato della squadra azzurra.

Ecco le sue parole:

“Per Beukema bisogna fare presto, perché a causa delle temperature il Bologna si è un po’ sciolto ma se le temperature si abbassano (ride, ndr). Sulle trattative il Napoli sta facendo meglio di tutti in questo momento. Mentre l’Inter si sta disgregando, voglio andare via tutti, rischiano di perdere anche Thuram e Dumfries. Io non capisco l’atteggiamento di Marotta che è come se avesse declinato a Lautaro il compito di rivoluzionare.

Il Milan forse è l’unica squadra che si sta muovendo. La Juventus sta tirando fuori un mare di soldi: credo sia di comune conoscenza il fatto che Exor ha tirato fuori 730 milioni negli ultimi anni, quindi attenzione. Chi è che si muove con il piglio degli arabi invece è De Laurentiis, un arabo napoletano, perché in effetti si sta muovendo bene. Noa Lang e Beukema sono acquisti di grandissimo livello. Beukema lo abbiamo ammirato da avversario e lo abbiamo forse desiderato già nei nostri commenti. Quello che mi convincerebbe di meno è Ndoye perché vedo che c’è un affollamento in una certa zona del campo. Però per quanto riguarda difesa e centrocampo il Napoli è fortissimo, tanto che potrebbe fare un 3-5-2 come alcune squadre – ad esempio il Bayern – per mettere centrocampisti di grandissima qualità. Io ho difficoltà a capire chi esce dal centrocampo del Napoli”.