Anche Lobotka alla grande festa per Hamisk: “Marek è unico!”

Ieri l’ex capitano del Napoli, Marek Hamsik, ha giocato a Bratislava la sua partita di addio al calcio giocato, presenti tanti ex compagni e anche Stanislav Lobotka. Il Corriere dello Sport scrive: “Alla fine, il ponte sulla cresta: Marek consegna maglie e scarpini a Lucas e Christian. «Mi sento fortunato ad aver concluso la carriera in campo con i miei figli», ha detto Hamsik ai microfoni di Calcionapoli24. Il capitano ha giocato e segnato, s’è divertito e infine emozionato nel corso della passerella d’onore tra i compagni di una vita e dei giri di campo sottolineati dalla standing ovation dei ventimila di Bratislava. «È stata una serata perfetta, fenomenale, c’era tutto ciò che desideravo. Napoli? Per me è sempre stata una priorità e l’ho sempre considerato un top club: negli anni, anche se non è sempre stato facile, pur di restare ho rifiutato le offerte di Inter, Milan, Juve, Borussia Dortmund e Chelsea». Un futuro sulla panchina azzurra? «Sono ancora un allenatore bambino, vedremo cosa accadrà nel tempo e dove mi porterà la carriera». Anche Lobotka ha salutato il suo capitano e il futuro del Napoli ai microfoni di Calcionapoli24: «Vincere un altro scudetto, il terzo? Speriamo! Dobbiamo tenere i piedi per terra e lavorare duro come abbiamo fatto nell’ultima stagione. Ora lasciatemi dire una cosa: Marek è unico»“.

Factory della Comunicazione