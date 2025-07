Wimbledon, il programma di oggi: da Sinner a Sonego, italiani in campo e dove vederli

(Adnkronos) – Sabato ricco di appuntamenti e match da non perdere a Wimbledon 2025. Oggi, 5 luglio, torna in campo nello Slam inglese il numero uno al mondo Jannik Sinner, che se la vedrà contro lo spagnolo Pedro Martinez nel terzo turno del torneo. Sarà poi la volta di Lorenzo Sonego, impegnato contro l'americano Brandon Nakashima e Flavio Cobolli, che sfiderà il ceco Jakub Mensik. Elisabetta Cocciaretto affronterà invece l'oro olimpico di Tokyo 2020 Belinda Becic per eguagliare il suo miglior risultato in uno Slam (gli ottavi al Roland Garros dello scorso anno). Ecco il programma di oggi, gli orari e dove vedere i match degli azzurri in tv e in streaming. Ecco tutti i match di oggi degli italiani a Wimbledon 2025:

Singolare uomini, terzo turno

Flavio Cobolli – Jakub Mensik (a partire dalle 12) Jannik Sinner – Pedro Martinez (a partire dalle 14:30) Lorenzo Sonego – Brandon Nakashima (non prima delle 13:30)

Singolare donne, terzo turno

Elisabetta Cocciaretto – Belinda Bencic (a partire dalle 12)

Doppio uomini, secondo turno

R2: Simone Bolelli / Andrea Vavassori – Adam Pavlasek / Jan Zielinski (non prima delle ore 13:30) R2: Mattia Bellucci / Fabian Marozsan – Pierre-Hugues Herbert / Jordan Thompson (non prima delle ore 15:00) Wimbledon 2025 sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis saranno visibili tutti i match giocati sul Centrale, mentre sugli altri canali di Sky ci saranno le partite più interessanti sugli altri campi.

