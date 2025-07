Spiagge a misura di bambino, consegnata oggi prima ‘Bandiera verde’ 2025

(Adnkronos) – Identificare le spiagge più adatte ai bambini, al loro benessere e alla loro salute. A contrassegnarle, anche quest'anno le 'Bandiere verdi' assegnate da 3075 pediatri italiani e stranieri. Oggi il primo vessillo 2025 è stato consegnato a San Salvo Marina (Chieti), presso il 'Giardino botanico mediterraneo biotopo costiero' della cittadina. Il simbolo delle località marine 'a misura dei più piccoli' è stato offerto dal professor Italo Farnetani alla sindaca Emanuela De Nicolis, che sabato prossimo, 12 luglio, ospiterà la cerimonia ufficiale di consegna ai primi cittadini e agli ambasciatori delle località insignite delle altre 158 'Bandiere verdi' 2025. La scelta di San Salvo per la cerimonia di consegna, spiega Farnetani, "è stata motivata dal fatto che questa località racchiude tutti gli obiettivi della vacanza al mare per le famiglie e nello stesso tempo possiede i requisiti per garantire salute e crescita ai bambini e agli adolescenti. Il 'modello San Salvo Marina' costituito da 'mare- spiaggia-lungomare-pineta' in continuità e simbiosi è quello che proponiamo come esempio per la promozione della salute dei piccoli. Questo perché ci sono alcuni elementi che possono rappresentare un punto di riferimento, oltre alle caratteristiche del litorale che ottemperano a tutti i requisiti per una spiaggia adatta ai bambini, cioè sufficiente spazio tra gli ombrelloni per permettere di giocare, acqua che non diventi subito alta, servizi in spiaggia e nell’entroterra, per bambini e famiglie". Nella cittadina, infatti, è presente "un ampio, ben curato e attrezzato lungomare pedonale che permette l'aggregazione e l'incontro di bambini e adolescenti. Inoltre, in continuità con spiaggia e lungomare, ci sono ampie zone d'ombra, anche in questo caso attrezzate, che permettono di poter stare all'aria aperta e in compagnia anche nelle ore più calde della giornata. All'interno della pineta, poi, ci sono piste ciclabili che sono importanti per svolgere attività motoria e sportiva. La possibilità di incontrarsi e stare insieme è sempre più essenziale nell’attuale società sempre più virtuale. Ed è necessaria per combattere tutti i disturbi da isolamento che abbiamo osservato durante la pandemia di Covid 19". Gli spazi che favoriscono il movimento sono poi fondamentali per combattere l'obesità contro la quale, nei bambini in particolare, l'attività fisica è decisiva. "Un simile ambiente permette di combattere in modo efficace il sovrappeso e l’obesità. In un’ora si consumano 300 calorie se si cammina piano, fino ad arrivare a bruciare 550 calorie se si procede a passo un po’ più sostenuto. Se si cammina con un’andatura media per un'ora si coprono 3 km e si consumano 400 calorie che, in termini di pietanze, equivalgono a un buon piatto di pasta al ragù oppure a una fetta di torta o un cannolo alla ricotta oppure un bombolone alla crema". Insomma per combattere il sovrappeso "basta camminare sufficientemente e a San Salvo Marina è possibile – e facile- in ogni ora del giorno. Può essere anche l'occasione per insegnare ai figli a camminare senza spostarsi sempre in auto, ugualmente è l'occasione per usare maggiormente la bicicletta: andando in bicicletta si consumano 200 calorie per chi pedala piano, fino ad arrivare a 600 per i più veloci, in un’ora". Un ulteriore aiuto arriva dagli sport tipici delle vacanze al mare. "Chi nuota un’ora consuma dalle 300 alle 600 calorie, secondo l’intensità, mentre una partita a calcetto di un’ora, fa consumare dalle 360 alle 900 calorie, il tennis un po’ meno, dalle 400 alle 650, mentre più costante è il consumo del beach volley che è di 500 calorie". —[email protected] (Web Info)

