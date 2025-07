Romano: “Noa Lang, PSV e Napoli si stanno scambiando i documenti!”

Ci siamo. Ultime curve prima del traguardo e poi Noa Lang sarà un giocatore del Napoli. Nel tardo pomeriggio di ieri è stato trovato l’accordo tra i campioni d’Olanda e i campioni d’Italia e, come riferito da Fabrizio Romano, oggi si sta svolgendo il rituale scambio dei documenti. Di seguito, le parole pronunciate dal giornalista esperto di mercato nel suo ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube.

Factory della Comunicazione

“Nelle ultime 24 ore il Napoli ha trovato un accordo di massima con il PSV Eindhoven. L’here we go di Noa Lang, potrebbe arrivare mentre registro questo video. Accordo fatto tra i club dopo l’accordo fatto anche col giocatore che ha veramente spinto tanto, tantissimo per diventare un nuovo giocatore del Napoli.

2,8 di stipendio netto, riducendo anche quelle che erano le richieste iniziali pur di vestire la maglia del Napoli, ma soprattutto per quanto riguarda Noa Lang è importante dire che i due club oggi (venerdì 5 luglio, ndr.) hanno praticamente chiuso l’operazione, si sono stretti la mano, ma si sono anche mandati delle email ufficiali il Napoli e il PSV Eindhoven per Noa Lang. Un’operazione, da quanto risulta, con un pacchetto da 28 milioni di euro con una percentuale sulla rivendita. Allora, Noa Lang, nuovo giocatore del Napoli, appena saranno completati i documenti. Aspettiamo tutto la parte formale che col Napoli chiaramente è sempre molto importante, ma sarebbe un rinforzo chiaramente ambizioso per Antonio Conte sulla fascia del Napoli che verrà”.