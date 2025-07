Oreggia: “Fatico a pensare che la Juve possa provarci”

Vittorio Oreggia, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole:

“Osimhen? Al di là di alcune cose, tipo la Coppa d’Africa, credo che Osimhen possa essere l’obiettivo di qualsiasi grande squadra. Fatico ad immaginare che la Juventus, pur vendendo Vlahovic, possa andare sul nigeriano per una questione economica.

La Juventus non può sborsare 75 mln per un solo calciatore in questo momento, a meno che Comolli non sia così bravo da vendere Nico Gonzalez e Douglas Luiz per fare un tesoretto.

Yldiz? Ho il sospetto che possa chiedere di andar via un giorno se si renderà conto che la Juventus non è competitiva. Se Yldiz mantiene le prospettive non accetterà mai di giocare in una squadra che ha un orizzonte di vittoria limitato”.