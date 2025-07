Ndoye, non è finita: l’assalto ripartirà, un passo alla volta

Questa torrida estate presenta storie, calcisticamente, vicine. Spesso, si intrecciano gli stessi colori. Quelli azzurri con quelli rossoblù, per esempio. Si discute di Beukema, così come di Ndoye. Scrive il Cds in merito a quest’ultimo: “Un obiettivo altissimo in lista, gradimento totale, uomo che caratteristiche alla mano sembra davvero incastrato perfettamente nell’idea di calcio che Conte ricomincerà a sprigionare dal 15 luglio in poi: talento, estro, forza, applicazione, duttilità. Due fasi nelle corde, il retaggio di un anno vissuto a galleggiare nell’uomo contro uomo di Italiano, una specie di palestra delle gambe e dell’anima. La ferocia, le ambizioni e il profilo tecnico sono giustissimi, ma la prima richiesta del Bologna è stata ritenuto poco adatta ai piani preventivi di investimento del Napoli: 45 milioni di euro con Zanoli. Una chiave, il terzino reduce dalla buonissima stagione di prestito al Genoa: è in questa operazione che dovrebbe (potrebbe) rientrare; ma bisogna che le valutazioni reciproche facciano scopa. Match, come dicono quelli all’avanguardia. L’assalto partirà dopo la chiusura dell’affare Beukema. Un passo alla volta.”

