Napoli punta a fare cassa: Lindstrom e Cajuste sul mercato, Raspadori resta al centro del progetto

Secondo Il Mattino, il Napoli dovrà fare cassa con alcune cessioni importanti. Lindstrom ha mercato in Germania, con il Bayer Leverkusen interessato a riportarlo in Bundesliga; per lui servono almeno 20 milioni. Cajuste potrebbe restare in Premier League, con Burnley e Crystal Palace interessati: per il Napoli la cifra minima richiesta è di 10 milioni.

In Spagna e Turchia ci sono altri estimatori, ma una trattativa complessa con il Siviglia sembra difficile, visto che anche gli andalusi vogliono fare cassa.

Mazzocchi resta nel mirino di club di Serie A come Sassuolo, Pisa e Cagliari, con uno sprint previsto la prossima settimana.

Raspadori, invece, non è in vendita: dopo una stagione impegnativa, si prende una pausa con la famiglia ma sarà presente al ritiro di Dimaro, dove si parlerà del suo futuro.

Factory della Comunicazione